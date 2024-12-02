Balıkesir’de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda hapis cezası bulunan 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de 1 haftada 291 olay aydınlığa kavuştu Balıkesir’de 1 haftada 291 olay aydınlığa kavuştu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün saat 07.00 ile bugün 09:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 83 ekip ve 274 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde; 10-15 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 14 şahıs, ifadeye yönelik aranan 12 şahıs olmak üzere toplamda 29 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 17’si tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

Kaynak: iha