Bilecik’te dün bir ayağında yaşanan toprak kayması sonucu güvenlik açısından trafiğe kapatılan Hamsu köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.

Bilecik’te geçtiğimiz haziran ayında okulların kapanmasının ardından Hamsu köprüsü yıkılarak yenilenmesinin planlanması gecikmişti. Ağustos ayında iki aşamalı köprünün eski olanı ’depreme uygun olmadığı’ gerekçesiyle yıkılmıştı. Ulaşım sonradan yapılan ikinci köprüden tek şeritten verilirken, dün akşam yeni köprünün bir ayağında toprak kayması yaşandı. Yaşanan göçük sonrası köprü tamamen trafiğe kapatılırken, alternatif yollardan trafik verildi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gerekli güçlendirme ve bakım işlemleri tamamlanarak köprü sabaha karşı tekrar güvenli şekilde hizmete alındı.