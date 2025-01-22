Karadeniz’de hamsi sezonu yoğun geçen avlanma döneminin ardından yavaş yavaş bitme noktasına geliyor. Hamsinin avının düşmesi ile kilogram satış fiyatı da iriliğine göre 175-250 TL arasında değişiyor.

Hamsinin azaldıkça fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi hemen hemen son dönemlerini yaşıyor. 175-250 TL arasında fiyatı değişiyor. Hamsinin avı yaklaşık 20-25 gün sonra biter. Hamsi, mezgit ve istavrit şu an var. Sadece hamside bir azalma söz konusu. Ancak mezgit ve istavrit bir süre daha olacak. Ama geçen sezona kıyaslarsak bu sene hamsi çok güzel gitti. Vatandaş hamsiye doydu. Palamut avı çok yoğun geçtiği için hamsi çıkmayacak dendi fakat hamsi avı da bu sezon bol oldu" dedi.

Hamside avın yavaş yavaş bitme noktasına geldiğini ifade eden balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Hamsi sezonu bitti, bitiyor. Hale az geldiği için de pahalı. Bu zamandan sonra da artık fiyatlarda düşüş olmaz ancak tezgahlarda çeşit bol. Vatandaş diğer balıklara yönelebilir. Mezgit 125 TL, istavrit 100 TL, çupra 350 TL, levrek 300 TL, somon 250 TL, kefal 100 TL, barbun 250-300 TL arasında değişiyor. Şu an fiyatlar normal. İnşallah balık av sezonu sonuna kadar bol olur da vatandaş da balığa doyar" diye konuştu.