Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hamsi avcılığı kapsamında kota kontrolü ve üretim planlaması için denetim gerçekleştirdi.

Kilimli Balıkçı Barınağı Karaya Çıkış Noktası’nda yapılan kontrollerde, avcılığın yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. İlçe Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen denetimlerde sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda gerekli önlemler değerlendirildi.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve hamsi avcılığında yasal düzenlemelere uyulmasının önemine vurgu yaptı.