İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı Ankara’da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın Ankara temasları sürüyor. Görüşmeler çerçevesinde Başkan Hamamcı, Demir’i ziyaret ederek, İnönü ilçesinde belediye tarafından devam eden ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu. Demir’le olan görüşmenin ardından ise Hamamcı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret etti. Görüşme sırasında Hamamcı, ilçeye sağladığı destekler ve misafirperverliklerinden dolayı Mustafa Demir’e ve Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.