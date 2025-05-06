Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ’da altyapı yenileme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan altyapı yenileme çalışmaları doğrultusunda ekipler, yoğun mesai harcarken, kent genelinde çalışmalar adım adım tamamlanma aşamasına geliyor. Bu kapsamda Olgunlar Mahallesi’nde de altyapı yenileme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler, içme suyu bağlantı hatlarını tamamlarken, yeni şebeke üzerinden sağlanacak olan su bağlantı çalışmalarına da başladı. Ayrıca, mahalle genelindeki altyapı çalışmalarının yaklaşan Kurban Bayramı’ndan önce bitirilmesi planlanıyor. Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Olgunlar Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı. Başkan Şerifoğulları’na temaslarında, Olgunlar Mahalle Muhtarı Emrah Dursun ve birim müdürleri de eşlik etti. Daha sonra Olgunlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, talepleri dinledi.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Aziz şehrimiz Elazığ’ımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdürürken, saha incelemelerimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda Olgunlar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde inceledik ve süreç hakkında bilgiler aldık. Altyapı yenileme çalışmalarımızın tamamlandığı bölgelerde vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hedefimiz; güzel şehrimizin altyapı sorunlarını çözerek üstyapısı ile de güçlü ve konforlu bir şehir inşa etmek ve kıymetli hemşehrilerimizin yaşam koşullarını daha da iyileştirmek" dedi.