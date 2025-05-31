DÜZCE (İHA) – Hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde Namık Kemal İlkokulu’nda gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri alkış aldı.

Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri çerçevesinde Namık Kemal İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Vali Selçuk Aslan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve protokol üyeleri katılım gösterdi. Her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Ankara seymen havaları, İzmir Zeybeği, Kırklareli, Karadeniz ve Kafkas yörelerinden çeşitli halk oyunları gösterileri izleyicilerden alkış aldı.