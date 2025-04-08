Aydın İl Halk Kütüphanesi, Kütüphane Haftası’nda sanatçı Emine Yıldız Bilara’nın Çini Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi 61. Kütüphane Haftası’nı "Üreten Kütüphaneler" temasıyla kutladı. Bu kapsamda geleneksel sanatlardan olan çiniyi ele alan "Kaşigeran Yolu" isimli sergi kütüphanede açıldı. Sanatçı Emine Yıldız Bilara’nın hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler çini sanatına ilgi gösterirken, farklı yaş gruplarından birçok kişi eserleri hayranlıkla inceledi.