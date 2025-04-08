İETT’nin yatırım programı kapsamında yapımı süren Başakşehir ve Kurtköy 2 garajlarının inşası yüzde 50 fiziki ilerlemeye ulaştı. Toplam 421 araç kapasiteli iki yeni garaj, 2025 yılının sonunda İstanbul’a kazandırılmış olacak.İSTANBUL (İGFA) - İETT, tüm işletme faaliyetlerinin yansıra araç ve saha yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Başakşehir’de yapımı başlayan 44 bin metrekare toplam alana sahip, 271 otobüsün eş zamanlı parklanabileceği ve 8 otobüsün aynı anda tüm bakım - onarım hizmetinin yapılabildiği Başakşehir Kayabaşı Garajı’nda inşa faaliyetlerinin yüzde 50’si tamamlandı.

Pendik’te yapımı başlayan 20 bin metrekare alana sahip, 150 körüklü otobüsün eş zamanlı parklanabileceği, 6 otobüsün aynı anda tüm bakım - onarım hizmetinin yapılabildiği Kurtköy 2 Garajı’nda da inşa faaliyetlerinin yüzde 50’si tamamlanmış durumda.

Yeni ve çevreci teknolojilerle donatılan her iki garajda da araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 85’inin geri dönüşümü sağlanabilecek ve katı atıkların yüzde 95’inin geri dönüşümü yapılabilecek.

2025’İN SONUNDA HİZMETE ALINACAK

İETT’nin toplam 421 araç kapasiteli bu iki yeni garajı da 2025 yılının sonunda İstanbul’a kazandırılmış olacak.