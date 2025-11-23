Adana’nın Kozan ilçesinde halk eğitim merkezinden el sanatları öğretmeni olarak emekli olan Nadire Kuzu, bulduğu atıkları evinde sanata dönüştürüyor.

Kozan Kalesi eteklerindeki evinin çevresini masal kahramanı Bremen Mızıkacıları, aslan ve leylek figürleriyle renklendiren Kuzu, doğada bulduğu ağaç dallarını, sandıklarda saklı duran etamin ve iğne oyalarını atık malzemelerle bir araya getirerek evinin bahçesini adeta açık hava sanat alanına dönüştürdü. Evli, dört çocuk ve üç torun sahibi 65 yaşındaki Nadire Kuzu, iki yıl içinde atık hortumları, mangal tellerini, pencere korkuluklarını ve sandıklarda saklı duran el işlerini ağaç ve plastik atıklarla buluşturarak masal kahramanlarından, ev aksesuarlarına kadar birçok eser ortaya çıkardı.

Kuzu, su kabaklarını, salyangoz kabuklarını, eski sandıkları ve kozalakları sanata dönüştürdüğünü belirterek emeklilik sürecinin kendisine adeta terapi olduğunu söyledi.

Kuzu "Emekli olduktan sonra gördüğüm her atığı sanata dönüştürmek bana iyi geliyor. Hem doğayı koruyorum hem de atıklar sanat eserine dönüşüyor" dedi.

Evinin bahçesinde rengârenk bir dünyanın oluştuğunu ifade eden Kuzu, şöyle devam etti:

"Eski sandıkları, fırın kapaklarını, atık bezleri, ağaç kabuklarını kendim tasarlıyorum. Halk eğitimden el sanatları usta öğreticisi olarak emekliyim. Evin önüne bir leylek yapmak isterken başladım bu işe. Bir atık lambader elime geçti, onu leyleğe dönüştürürken yuvasını yaptım. Sonra aslan, tavus kuşları, Bremen Mızıkacıları derken ortaya çok güzel işler çıktı. Su kabaklarını, ağaç ve kumaş dallarını, atık köpükleri kuş yuvasına dönüştürdüm. Emekli oldum, çocuklarım evlendi, torunlarım oldu. Burası benim huzur ve terapi merkezim. Arkadaş aramıyorum, bunları yaparak dinleniyorum. Görenler hayran kalıyor. Gençliğimizde nakışla terapi yapardık. Bizim çocukluğumuzda telefon yoktu, sosyal medya yoktu. Sanat ve el işiyle motive olurduk. Şimdi de bu el sanatını kendime terapi olarak kullanıyorum."

Öğretmenini ziyaret eden Fatma Başıbüyük ise, "Halk eğitim kursunda öğretmenimdi. Öğretmenler Günü arifesinde ziyarete geldim. Bize yine mesajlar verdi. Burada atıkları sanata dönüştürmüş ve birbirinden güzel ürünler ortaya koymuş" dedi.