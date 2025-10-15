Haliliye Belediyesi tarafından kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha etkin katılımını sağlamak amacıyla yürütülen meslek edindirme ve hobi kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hanımlar Konağı ve Milletevlerinde açılacak kurslara kayıtlar başladı. Haliliye Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek kurslara, başvuru yapan kadınlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Yeni dönem kurs programı ve merkezlere göre açılacak branşlar şöyle; Osmangazi Hanımlar Konağı’nda dikiş nakış, el sanatları, trikotaj, hobi boyama ve spor kursları, Ahmet Yesevi Milletevi’nde dikiş nakış, el sanatları, kuaför kursu ve kreş hizmeti, Süleymaniye Milletevi’nde dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kursu, Şehitlik Milletevi’nde okuma-yazma, el sanatları, dikiş nakış kursu ve kreş, İpekyol Hanımlar Konağı’nda, spor kursu, Kısas Milletevi’nde el sanatları ve dikiş nakış kursları açılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurslara katılmak isteyen vatandaşların ilgili merkezlere başvurarak kayıt oluşturabilecekleri belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi üzerinden yetkililere ulaşabilecek.