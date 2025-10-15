Eyyübiye Belediyesi ilçede bulunan Akşemsettin Mahallesine doğalgaz hattının çekilmesi için kazı çalışmalarını başlattı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz tesis çalışmaları için ilk kazıların başladığı Akşemsettin Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Akşemsettin Mahalle Muhtarı Hadi Doğan’ı ziyaret eden Kuş, mahallelerinde başlayan doğalgaz çalışmalarını heyecanla karşılayan mahalle sakinlerinin sevincini paylaştı.

Akşemsettin Mahallesine doğalgaz ulaştırılacakları sözünü verdiğini dile getiren Kuş, "Elhamdülillah bugün itibariyle verdiğimiz sözün yerine gelişini mutlulukla karşılıyoruz. İnşallah diğer mahallelerimiz gibi Akşemsettin Mahallemiz de bu yıl itibariyle doğalgaza kavuşmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl daha hızlı ve pratik şekilde çalışarak, Eyyübiye’deki doğalgaz sorununa kökünden neşteri vurup, nihayete kavuşturacağız. Akşemsettin Mahallemize doğalgaz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerini tamamlayan Kuş, ardından mahalle esnafını ziyaret ederek, vatandaşların kendisine ilettiği talep ve sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.