Haliliye Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla kurulan Bayat Ekmek Toplama kutuları ile 11 ton ekmek israfı önlendi. Ekipler tarafından günlük toplanan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim edildi.

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinci artırmak ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla bayat ekmek toplama projesini uygulamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde “Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir” sloganıyla uygulanan proje çerçevesinde 32 merkez mahallenin muhtelif noktalarına Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini bıraktıkları 600 adet Bayat Ekmek Toplama Kutuları ile ekmek israfının önüne geçildi. Vatandaşlar tarafından bırakılan ekmekleri günlük olarak toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayat ekmek toplama araçlarına yükledikleri ekmekleri barınaklara ulaştırıyor. Hayvanlara verilmek üzere toplanan ekmekler ile ekmek israfını önleyen Haliliye Belediyesi, bu projesiyle takdir topluyor. Vatandaşların bayat ekmeklerini bıraktıkları uygulama ile ayda 1 ton ekmek toplayan Haliliye Belediyesi, 11 ayda ise 11 ton ekmek israfını önledi.