Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında 6 ayrı suçtan toplam 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında 6 ayrı suçtan toplam 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi’nde yapılan devriye esnasında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak’, ’silahla tehdit’, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ’alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak’ suçları olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 14 yıl hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.