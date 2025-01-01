Hakkari’nin Derecik Devlet Hastanesinde tedavi gören 42 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki kadın hasta, Miyokard İnfarktüsü (kalp krizi) teşhisiyle Derecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanın durumu, ileri tetkik ve tedavi gerektirdiği için acil müdahaleye ihtiyaç duyuldu. Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans, zamanla yarışarak devreye girdi. Hasta, uzman ekiplerin eşliğinde hızlı bir şekilde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.