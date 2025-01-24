Hakkari’de soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, buz sarkıtlarını kontrollü bir şekilde temizleyerek muhtemel kazaların önüne geçiyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buz kütlelerinin düşme riskine karşı çalışma yürüten ekipler, özellikle insanların yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde yetkililere haber vermelerini istedi.