Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı, kent merkezinde sisle birlikte hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca, onlarca yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığı kentte karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.