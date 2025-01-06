HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de soğuk hava şartlarından etkilendiği tespit edilen kediler tedavi altına alındı.

Dondurucu soğukta hareketsiz halde duran kedileri fark eden çevre sakinleri, durumu hemen ilgili hayvan kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kedileri soğuktan donmak üzereyken buldu. İlk müdahaleleri yapılan kediler, hızlı bir şekilde veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekimler, kedilerin vücut sıcaklığının oldukça düşük seviyelere indiğini belirterek, zamanında müdahale etmenin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Tedavi sürecinde kedilere sıvı desteği ve ısıtıcılarla bakım uygulanırken, genel durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Yetkililer, sokakta zor durumda olan hayvanların görülmesi halinde hızlı bir şekilde belediye kurtarma ekiplerine haber verilmesi gerektiğini hatırlattı.