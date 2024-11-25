Hakkari’de çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 258 kişi yakalandı.

Vali Ali Çelik başkanlığında; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 1 - 23 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren brifingler incelendi. Malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 4 oranında azaldığı, hırsızlık suçlarının yüzde 10 oranında azaldığı, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 38 oranında azaldığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 53 oranında arttığı, dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 258 şahsın yakalandığı belirtildi.

Vali Çelik; toplantı sonrasında kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi.