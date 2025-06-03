Hakkâri Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonla kentte yaşayan şehit ve gazi aileleri, Türkiye’nin simge mekânlarından Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti. Anlamlı ziyarete, bölgenin kadim sözlü geleneğini yaşatan dengbêjler de eşlik etti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hakkârili şehit ve gazilerin yakınlarının gerçekleştirdiği Çanakkale ziyaretine bazı dengbêjlerin de katıldığı belirtilerek, "Hakkârili şehit ve gazilerimizin ailelerinin Çanakkale gezisine dengbêjlerimiz de eşlik etti. Onların yıllardır söylediği Çanakkale ağıtı bu yıl Çanakkale Şehitliği’nde yankılandı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın, şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun" denildi.

Ziyaret sırasında dengbêjler, Çanakkale’de verilen destansı mücadeleyi anlatan ağıtlarını seslendirerek katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehitlikte yankılanan bu ağıtlar, ziyaretçilere hem hüzün hem de gurur dolu anlar yaşattı.

Etkinlik, katılımcılar arasında güçlü bir manevi bağ oluştururken, geçmişe duyulan saygının ve toplumsal hafızanın yaşatılması adına anlamlı bir buluşmaya dönüştü.