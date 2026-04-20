Hakkari'nin simgesi haline gelen ters laleler, yüzünü erken gösterdi.

Bölgeyi en iyi bilen isimlerden biri olan CİSAD Başkanı ve Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, ters laleleri görüntüledi. Doğayı karış karış gezen ve Hakkari'nin dağlarını yakından bilen Ertunç, çiçek açan ters laleyi kayıt altına alarak baharın gelişini müjdeledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertunç, '2026 sezonunun ilk ters lalesi siz değerli doğa severlerle bahara merhaba diyoruz' ifadelerini kullandı.

Her yıl kısa süreliğine açan ve görsel şöleniyle dikkat çeken ters laleler, Hakkari'nin doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Bölgeye özgü bu nadide çiçekler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için de büyük ilgi görüyor.