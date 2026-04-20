Manisa sanayisinin gelişiminde kritik rol oynayan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 'Work&Life' projeleri ile 'Kuzey Hattı' yatırımlarını düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı. Bölgenin çehresini değiştirecek kampüsün ilk harcı protokol üyelerinin katılımıyla döküldü.

Muradiye OSB ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Work&Life Projeleri Temel Atma ve Kuzey Hattı Yatırımları Tanıtım Töreni', Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ayrıca il protokolü, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Törenin açılışında konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin gelişim sürecine ilişkin bilgiler verdi. Altyapıdan üstyapıya kadar tüm projeleri bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirdiklerini belirten Kıvırcık, 'Muradiye OSB'yi şehrimizin parlayan yıldızı haline getirdik. 4 yıl önce temeli atılan ticaret ve imalat merkezimizde bugün yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış durumdayız' dedi.

Kuzey Hattı'nda hayata geçirilen Work&Life projesi hakkında konuşan Kıvırcık, bölgenin yalnızca üretim değil, yaşam odaklı bir anlayışla geliştiğini vurguladı. Kuzey sınırında yer alan Karaali Villalar bölgesine verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirten Kıvırcık, Work&Life İş ve Yaşam Kampüsü'nün temelinin atıldığını ifade etti. Başkan Osman Kıvırcık, törende bir de müjde vererek tarihi Yoğurtçu Kalesi'nin Muradiye OSB tarafından restore edilerek şehre kazandırılacağını duyurdu.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'nın Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, organize sanayi bölgelerinin bu başarıdaki rolüne dikkat çekti. Akkal, 'Tamamlanmış altyapısı, güçlü iletişim ağı, çevreci yaklaşımı ve ulaşım avantajlarıyla Muradiye OSB, yatırımcılar için örnek bir üretim merkezi haline gelmiştir. Work&Life projeleri, sanayi ile yaşam alanını bir araya getiren vizyoner bir anlayışın somut bir yansımasıdır' ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise yerel yönetimlerin iyi projelere destek vermesi gerektiğini belirterek, 'Böyle güzel projelere destek olmak bizim görevimiz. Osman başkanımızın yaptığı çalışmaları kıymetli buluyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da projenin şehir açısından önemine değinerek, özellikle yeşil alanlar ve planlanan altyapı yatırımlarının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Dutlulu, Gediz Nehri çevresinde yapılacak arıtma tesisiyle birlikte bölgedeki çevresel altyapının daha da güçleneceğini belirterek, büyükşehir belediyesi olarak projeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise hükümetin sanayi stratejisinde çevre dostu ve teknoloji odaklı üretimin önemine dikkat çekerek, Muradiye OSB'nin bu anlayışı başarıyla hayata geçirdiğini ifade etti. Özkan, ıslah OSB olmasına rağmen kısa sürede önemli mesafe kat eden bölge yönetimini tebrik etti.

Sanayi ve sosyal yaşam entegre ediliyor

Tanıtımı yapılan 'Work&Life' kampüsü, sanayi ile yaşam alanını modern bir mimariyle buluşturuyor. Toplam 62 ofis, 48 ticari dükkan ve 4 restoran alanından oluşan Work&Life 1, 2 ve 3. etaplarının yanı sıra 97 modern ofis ve 36 prestijli dükkandan oluşan 'Work&Life Plus' projesi de yatırımcılara sunuldu. Kuzey hattı yatırımları kapsamında ise bölgeye anaokulu, modern cami, okuma salonu, idari bina, kültür-sanat merkezi ile spor sahaları ve yürüyüş yolları inşa edilerek sosyal denge gözetilecek. Geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları ve yenileme alanlarıyla desteklenecek proje; padel kortları, basketbol sahaları ve bisiklet parkurlarıyla da sağlıklı yaşamı teşvik edecek. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla butonlara basılarak temel atma gerçekleştirildi.