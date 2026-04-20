Hakkari'nin Derecik kara yolu, etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 gündür ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve su baskınları, Derecik-Şemdinli kara yolunu ulaşıma kapattı. İki gündür kapalı olan yol nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Yetkililer, bölgede çalışmaların sürdüğünü ve yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Kapanan yol nedeniyle ilçede ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi. Özellikle hastane ve acil ihtiyaçlar için yolun kapalı olması halk arasında endişeye neden oldu.

Vatandaşlar, bir an önce yolun açılmasını ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyor.