Afyonkarahisar'da bahar ayı ile birlikte havanın ısınmasıyla yılkı atlarının hareketliliği artarken, yaylalardan köylerin yakınlarına inen sevimli hayvanlar dron ile görüntülendi.

Sevimliliklerinin yanı sıra ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları, Emirdağ ilçesine bağlı Yellibelli Yaylası'ndan köylerin yakınlarına inince ortaya güzel görüntüler çıktı. Havaların ısınması ile birlikte hareketlilikleri artan yılkı atlarının sürü halinde gezdikleri gözlendi. Havadan görüntülenen yılkı atlarının yavruları ile birlikte dağlık alanlarda koşmaları güzel görüntüler oluşturdu.