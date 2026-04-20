Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 27. hafta mücadelesinde Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, sahasındaki müsabakayı 100-87'yi kazanarak kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte galibiyet sayısını 9'a yükselten Aliağa Petkimspor, rahat bir nefes aldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

Öte yandan Büyükçekmece Basketbol'un küme düşmesi kesinleşirken, tehlikeli bölgede Karşıyaka'nın ise 7 galibiyeti bulunuyor. Aliağa Petkimspor'un hemen alt basamağında bulunan Bursaspor ise 8 galibiyetle konumunu koruyor.

Orhun Ene: 'Bir galibiyet daha almamız gerekecek'

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene de mevcut durumla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Elinde sihirli bir değnek olmadığını ifade eden Ene, 'Oyuncularımız mental olarak oyuna farklı olarak yaklaştı. Onların bu enerjisi sahada direkt olarak oyunumuza etki etti. Bu kulüp iyi bir kulüp, burada basketbolu seven çok güzel bir topluluk var. Bu sene maalesef işler istemediğimiz gibi gitti ama sonunda bir şekilde bir ışık gördük. Hala bitmiş bir şey yok. Bir galibiyet daha almamız gerekecek. Bence Trabzon maçından sonra bu maçta da gösterdiğimiz savunmayı gösterirsek, o zaman güzel bir sezon finali yapmış olacağız' diyerek sözlerini noktaladı.