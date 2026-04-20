Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Sarıerik Mahallesi'nde bir konut ve bitişiğindeki yapıya çekilen kaçak elektrik hatları dron ile tespit etti. Kaçak elektrik denetiminde kullanılan dronu gören bir şahıs elektrik direğine tırmanarak bağlantıları iptal etti. Bu anlar dron tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullananlara karşı mücadelesini ileri teknoloji uygulamalarıyla sürdürüyor. Bu kapsamda dron kullanılarak gerçekleştirilen son denetimlerde, Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı kırsal Sarıerik Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımına yönelik dikkat çekici bir olay dron kameralarına yansıdı.

Kaçak hatlar dron ile tespit edildi

Dicle Elektrik ekipleri, yapay zeka destekli analizler sonucu belirlenen bölgede gerçekleştirdikleri saha çalışmasında, bir konut ile bitişiğinde yer alan ve sera olduğu değerlendirilen yapıya, yakındaki dağıtım hattı direğinden kaçak elektrik çekildiğini tespit etti. Dron ile yapılan kontroller sırasında elde edilen görüntüler, kaçak kullanımın detaylarını net şekilde ortaya koydu.

Dronu görünce kaçak hatları söktü

Dron kamerasına anlık olarak yansıyan olayda, dronla yapılan kaçak elektrik denetimi yapıldığını fark eden bir şahsın, hızlıca kaçak elektrik hattının bağlı olduğu elektrik direğine tırmandığı görüldü. Drona yansıyan görüntülerde şansın, kaçak elektrik amacıyla kullanılan hatları bağlantı noktalarında ayırdığı ve kaçak elektrik için kullanılan kabloları da bir eve teslim ettiği tespit edildi.

'Can ve mal güvenliğini tehdit ediyor'

Ekiplerin teknik incelemeleri sonucunda, söz konusu kaçak hatlar aracılığıyla bölgedeki kuyudan su çekildiği ve konutun elektrik ihtiyacının karşılandığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından M.Ş.T. isimli abone hakkında mevzuata uygun cezai işlem uygulanırken, olay adli makamlara taşındı. Dicle Elektrik yetkilileri, elektrik direğine müdahale ederek kaçak bağlantı kurmanın ve sökmenin ciddi hayati riskler barındırdığına dikkat çekerek, bu tür müdahalelerin yalnızca enerji altyapısına değil, doğrudan can ve mal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.