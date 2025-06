Hakkari’nin Geçitli köyü Çengel Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında yıllardır devam eden sorunlar halkın geçimini olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinlerinden Cihan Ercik, her yıl Hakkari İl Özel İdaresine başvurarak sulama kanalının onarımı için iş makinesi talebinde bulunduklarını söyledi. Ercik, "18 haneyiz, yaklaşık 10 yıldır ilgili kurumlara dilekçe veriyoruz. Ancak bir sonuç alamadık. Her yıl ‘Yapılacak’ deniliyor ama bütçe yetersizliği gerekçe gösteriliyor. Sorun artık kangrene dönüştü. Biz artık söz değil, icraat istiyoruz. Sulama kanalımızın kalıcı olarak projeye alınmasını ve bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Geçici çözümlerle ne biz ne de ürünlerimiz ayakta kalabiliyor. Kendi imkanlarımızla ilkel yöntemlerle tarım alanlarımıza sulama suyu getiriyoruz" dedi.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri ise durumu bildiklerini, söz konusu alanda gerekli etüt çalışmalarının yapılarak çözüm bulmaya çalışacaklarını belirttiler.