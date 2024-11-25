Rize’nin Ardeşen ilçesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Büyük Yayla’da yağan karla birlikte seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dünden bu yana 600 metrenin üzerinde yer alan yerleşim yerleri ve yaylalarda yoğun kar yağışı yaşandı. Bölgedeki bir çok yaylada olduğu gibi Rize’nin Ardeşen ilçesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Büyük Yayla da kar yağışından nasibini fazlası ile aldı. Yaylada kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, evler ve tesisler neredeyse karla kaplandı. O anlar yayladaki bir turistik tesisin güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Yoğun kar yağışı, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilerken birçok ev kar altında kaldı.