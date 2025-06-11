Hakkari Devlet Hastanesinde yaklaşık 3 gün önce bulunan ve değeri 35 bin TL olan yüzük, sahibine teslim edildi.

Hastanenin güvenlik personeli tarafından bulunan yüzük, güvenlik amiri İlhan Sayın tarafından teslim alındı. Yüzüğün sahibine ulaşılması için sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapılırken, hastanenin güvenlik kameraları da detaylı şekilde incelendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda yüzüğün sahibi Adile Can’a ulaşıldı. Hastaneye gelen Can, "Durika" isimli kıymetli yüzüğünü, tutanak karşılığında güvenlik amiri İlhan Sayın’dan teslim aldı. Hastaneye muayene olmaya geldiği sırada cüzdanını çıkartırken yüzüğünü düşürdüğünü belirten Adile Can, kendisine ulaşıp yüzüğünü teslim eden hastanenin güvenlik personeline teşekkür etti.