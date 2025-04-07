Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla yapılan asayiş toplantısında, 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen asayiş olayları değerlendirildi. Yapılan brifinglerde, Hakkari’deki asayiş olaylarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 oranında azaldığı belirtildi. Özellikle aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında da yüzde 7’lik bir düşüş yaşandı. Bunun yanı sıra kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yüzde 30 oranında bir artış kaydedildi. Toplantıda, ayrıca 3 aylık dönemde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 919 şahsın yakalandığı ifade edildi.

Vali Ali Çelik, suç oranlarının düşürülmesinde ve suça yönelimin engellenmesinde büyük katkı sağlayan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek çalışmalarının devamını diledi.