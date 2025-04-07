Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı, Samsun’da düzenlenen Bölge Karması Seçme Müsabakalarında 100 ve 200 metre sırtüstü ile 100 metre kelebek stillerinde Türkiye Şampiyonu oldu.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Bölge Karması Seçme Müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı, büyük bir başarıya imza attı.

Genç sporcu, 100 metre sırtüstü, 200 metre sırtüstü ve 100 metre kelebek stillerinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca 100 metre serbest stilde de Türkiye üçüncülüğü elde ederek başarılarını taçlandırdı.

Mehmet Sarhanlı, elde ettiği üstün derecelerle Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmasına seçilme hakkı kazanırken, milli takımda yer alma ve yurt dışında ülkemizi temsil etme şansını da elde etti. Denizli'yi ve ülkemizi gururlandıran bu büyük başarı, spor camiasında takdirle karşılandı. Antrenörleri ve ailesiyle birlikte disiplinli çalışmasının meyvesini toplayan Sarhanlı, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.