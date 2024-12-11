Hakkari İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 2024 yılı içme suyu yatırımları kapsamında önemli bir dizi çalışmayı hayata geçirdi.

Hayata geçirilen projelerle 32 köydeki mevcut 48 içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. 27 yeni kaptaj yapılırken, 68 bin 500 metre içme suyu hattı döşenerek yenilendi. Bunun yanı sıra il genelinde 6 yeni içme suyu deposu inşa edilerek köylere su temini konusunda önemli bir adım atıldı. Yüksekova ilçesine bağlı Tatlı köyündeki içme suyu yapım işi ise devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandığında köydeki su sıkıntısı da ortadan kaldırılacak.

Bu projelerle, Hakkari’deki köylerde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşların içme suyunun daha hijyenik ve sürdürülebilir şartlarda erişimi sağlanmış oldu.