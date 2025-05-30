Hakkari İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında yılsonu etkinlikleri düzenlendi.

Hacı İsmail Bal, Merkez ve Dörtyol Kur’an kurslarında gerçekleştirilen programlarda minik öğrenciler, eğitim dönemi boyunca öğrendiklerini sergiledi. Etkinlikler, öğrencilerin okudukları aşr-ı şerifler ile başladı. Ardından yıl boyunca ezberledikleri sureler, yaptıkları dualar ve söyledikleri ilahilerle sahne alan minikler, sergiledikleri gönüllere hitap eden oyunlarla izleyicileri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Her üç kursun etkinliğine katılan Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Çocuklarımızın bu yaşta Yüce Allah’ı tanımaları, Kur’an-ı Kerim ile hemhal olmaları, Peygamber Efendimiz ve ashabını öğrenmeleri geleceğimize ışık tutacaktır. Sezon başından bugüne geldikleri seviye bizlere tarif edilemez bir mutluluk yaşatmaktadır. Dinini bilen, manevi duygularla donatılmış, ahlaklı bireylerin yetişmesinde önemli bir rol üstlenen 4-6 yaş Kur’an kurslarına çocuklarını gönderen tüm anne babalara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu seviyeye gelmelerinde emekleri büyük olan Kur’an kursu öğreticilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Programlar, öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.