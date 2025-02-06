HAKKARİ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ‘Asrın Felaketi’nde hayatını kaybedenler Hakkari’de anıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi. Hakkari Valiliği himayelerinde İl Müftülüğü ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, Ulu Camii’nde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerifin okunması ve ilahilerle devam etti.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından yapılan dua ve kılınan öğle namazına Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşa ikramda bulunuldu.