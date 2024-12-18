Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerindeki karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, askeri üs bölgelerinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Meşkan Tepe ve Çobanpınar Üs Bölgesi yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Zor şartlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, iki üs bölgesi yolunun biran önce ulaşıma açılması için büyük gayret sarf ediyor.