Denizli’de yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2’si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlanıldı. İddianamede haklarında 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan E.S., boşanma aşamasındaki eşinin kendisine iftira attığını ileri sürdü.

Denizli’de 4 Ekim 2024’te yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıldıklarını belirten çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar E.S. (37) ve V.Ç. (31), taraf avukatları ile bazı yabancı müştekiler katıldı. Yurt dışında oldukları belirtilen tutuksuz sanıklar T.D, H.P. ve B.E. duruşmaya katılmadı.

"Boşanma aşamasındaki eşim çocuklarımı bana göstermemek için bu iftirada bulundu"

Tutuklu sanıklardan E.S., makine mühendisi olduğunu, yurt dışında 30 yıl yaşadıktan sonra 4 yıl önce Türkiye’ye döndüğünü ifade etti. Savunmasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından iftiraya uğradığına dikkat çeken E.S, "Yıllık gelirim 150 bin doların üzerindeydi. Üzerime bugün çok büyük bir iftira atılmaktadır. Bunun sebebi boşanma aşamasında olduğum eşimin annesidir, çocuklarımı yurt dışına kaçırdılar. 2 yıldır göremiyorum. Sırf çocuklarımı bana göstermemek için bu tarz bir iftirada bulundular. Belki faturalandırmada usulsüzlük olabilir ancak hiçbir paranın üzerimde kalmadığı bellidir, hiçbir kuruşu benim cebimde kalmamıştır. Kaçma şüphemiz olmadığı halde, 8 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Adalete güveniyorum, suçsuz yere sanık koltuğundayım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanıklardan V.Ç. ise taksi şoförlüğünden sonra eski eşinin ağabeyi E.S.’nin kurduğu şirkette çalıştığını, buraya kendisi ve aile yakınlarının da para yatırdığını, kimseyi dolandırmadığını ve sadece verilen görevleri yaptığını ifade ederek tahliyesini talep etti.

14 saat süren duruşmada ara karar açıklandı

Uzun süren duruşma sonunda ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, V.Ç.’nin tutuklu bulunduğu süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak utukluluğunun sona ertahliyesine E.S.’nin ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Yurt dışında bulunan T.D., H.P. ve B.E. için ise kırmızı bülten çıkarılması kararı verilerek duruşma ertelendi.