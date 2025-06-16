HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ülkemizde çalışanların dünya standartlarındaki konumuna değinerek, "Ülkemizde çalışanlar, OECD ülkeleri arasında 2-3 kat daha az pay alıyor" dedi.

HAK-İş Konfederasyonu’nca ILO iş birliğiyle üye sendikaların şube yöneticilerine ve iş yeri temsilcilerine yönelik Yozgat’ta gerçekleştirilen programda çalışma hayatı ve güncel konulara değinildi. Programda konuşma yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1986 yılının ilk aylarında başlattığımız Yozgat Belediyesi’ndeki örgütlenme çalışmalarımızın üzerinden tam 40 yıl geçmiş. Teşkilatımız burada 40 yıldır ayakta kalıyor. Bu hem şehrimiz için hem de belediye çalışanları için hem de sendikamız ve HAK-İŞ için çok kıymetli bir durum. İstikrarlı, farklılıklara rağmen bu şekilde kalmayı başarmış bir sendika kültürü gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ILO’nun misyonunu destekliyoruz"

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) değinen Arslan, "ILO örgütü, emekçilerin insan onuruna yakışır bir işte çalışabilmeleri ve çalışma hayatını küresel ölçekte olumlu yönde geliştirmeye çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt dünyada Birleşmiş Milletler’e bağlı olan özellikleriyle tek örgüttür. İşçi, işveren ve hükümetin yer aldığı bu üçlü yapı o kadar kıymetli ki. Neoliberalizmin dünyadaki son 30-40 yıldır yaşadığımız emeğin küresel ölçekteki kolunun kanadının kırıldığı bir dönemde emekçilerin eşit şartlarda bir Birleşmiş Milletler kurumunda yer alması o kadar kıymetli ki. Biz bunun farkındayız ve ILO’nun misyonunu HAK-İŞ olarak sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"600 bin işçiyi ilgilendiren taslak hazırladık"

Kamu işçilerini kapsayan taslaktan söz eden Arslan, "Kamu çerçeve protokolü kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili de bir şeyler söylemek gerekiyor. 27 Şubat’ta HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak ortaklaşa taslak hazırladık. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan taslağımızı Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na (TÜHİS) teslim ettik. Bu taslağın üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. TÜHİS tarafından geçtiğimiz cuma gününe kadar bize bir teklif verilmedi. 6 defa görüşmeler yapıldı. Uzadıkça çalışanların sabrı da azalıyor. Ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyonun getirdiği ücretlerin erimesi ve kaybeden bir işçi kesiminin toplu sözleşmesinin de 6 ay gecikmiş olması hepimizi derinden etkiliyor. Kamu İşverenleri Sendikası, TÜHİS’e ve Sayın Bakana buradan bir çağrı yapalım. Lütfen bir an evvel en son verilen teklifleri yeniden gözden geçirin. Kamu çalışanlarının kabul edeceği bir toplu sözleşme teklifini önümüze getirin" dedi.

"Ülkemizde çalışanlar, OECD ülkeleri arasında 2-3 kat daha az pay alıyor"

Ülkemizdeki çalışanların dünya standartlarındaki konumuna değinen Arslan, "Avrupa Birliği ülkelerinde çalışanların Avrupa Birliği ülkelerinin Gayrısafi Milli Hasılasından aldığı pay yüzde 60-65. Yani o ülkenin Gayrısafi Milli Hasılasının yüzde 60-65’ini işçiler emekçiler alıyor. OECD ülkeleri ki 38 tane ülke biz de oraya üyeyiz, OECD üyesi ülkeler içerisinde Gayrısafi Milli Hasıladan çalışanların aldığı pay yüzde 50-55. Bizim ülkemizde ise hem OECD üyesiyiz, Gayrısafi Milli Hasıladan çalışanların aldığı pay yüzde 30’a yeni çıktı. Bizim ülkemiz 2-3 katı daha az pay almaktadır. Bu yoksullaşmayı, çalışanların emekçilerin yüksek enflasyonlu dönemde gerçekten kayıt dışı istihdamın yüzde 20’lerde olduğu dönemde çalışanların daha fazla kaybettiğini gösteriyor. Toplu sözleşmeler gecikirse, elde edeceği haklar enflasyon üzerinde değilse çalışanların mağduriyetleri daha fazla artıyor" diye konuştu.