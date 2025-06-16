Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Jandarma Teşkilatını 186’ncı kuruluş yıldönümünü vesilesiyle Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Jandarma Teşkilatını 186’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Vali Toraman, jandarma teşkilatı mensuplarının kuruluş yıldönümünü kutladı. Ziyaretin ardından, Çanakkale Valisi Toraman’nın başkanlığında ilin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA