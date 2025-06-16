Balıkesir’in Havran ilçesinde geleneksel köy hayırları devam ederken, kırsal Sarnıç Mahallesi’nde Vali İsmail Ustaoğlu’nun katılımıyla kütüphane ve aşevi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve diğer yetkililer katıldı. Sarnıç Mahallesi muhtarlığı tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi’nin katkılarıyla yaptırılan kütüphane ve aşevi, mahalleye hayırlı olması dileğiyle törenle hizmete açıldı.

Hayırda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Ayrıca yapılan vaazların ardından, Ayvalık İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Gömeç İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal ve Havran İlçe Müftüsü Sedat Karaali’nin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Vali Ustaoğlu, açılışın ardından Eğmir Mahallesi’nde iş insanı Mehmet Ertaş tarafından düzenlenen lokma hayrına da katıldı. Bölgede bu mevsimde ki hayırlar bölge halkının bir araya gelmesini sağlarken, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirdiği ifade edildi.