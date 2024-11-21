Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak belirlenen Hafik Gölü’nün çehresi değişiyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine uzaklığı yaklaşık 2 kilometre olan Hafik gölü, çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Sivas İl Özel İdaresi tarafından başlatılan proje çerçevesinde, göl çevresinde peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve piknik sahaları oluşturulacak. Doğal dokuya zarar vermeden, çevre dostu bir anlayışla yürütülecek proje ile birlikte göl çevresindeki mevcut alanlar iyileştirilerek ihtiyaca uygun yeni tesisler inşa edilecek. Haziran ayında başlayan çalışmaları yerinde görmek için ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner ve Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, yetkililerden bilgiler aldı.

Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Gölü’nün Sivas için önemli olduğunu ifade ederek, “Bugün burada çalışmaları yerinde incelemek için buradayız, çok güzel aşama kat ediliyor ve daha iyi bir hale getirmek için çok kısa zamanda çalışmaları sonuçlandıracağız” diye konuştu.

"Tescil edilerek koruma altına alınmış olması önemli bir iştir"

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ise Hafik Gölü’nün önemli bir tarihi geçmişi olduğunu ifade ederek, “Hafik Gölü’nün Cumhurbaşkanımız nezdinde Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilerek koruma altına alınmış olması önemli bir iştir. Müteakiben buranın gerekli donatılarla halkın da istifade edeceği bir mekana dönüşmesi gerekiyordu. Burada da Sivas İl Özel İdaremiz idare almak suretiyle devreye girdi. Bu hususta Abdullah Güler beyin riyasetinde hem valimizin denetiminde burada çok güzel bir tesisleşme imkanı bulunuyor. Yakın tarih içerisinde öyle ümit ediyorum ki Sivaslıların nefes almak için dinlenmek için gelip kendilerini huzurla teslim edecekleri bir limana dönüşecek burası. Emek veren herkese bütün kalbimle teşekkür ediyorum” diye konuştu.