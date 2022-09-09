Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumdaki S.D’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.