Diyarbakır’da Hacıbaba Pastaneleri, Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesaiye başladı. Bayram süresince 25 ile 30 ton arasında tatlı satışı hedefleyen işletme, vatandaşların taleplerine yetişebilmek için üretimini 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Hacıbaba Pastaneleri Kurban Bayramı öncesinde baklava, kadayıf, revani ve şöbiyet gibi geleneksel tatlıları vatandaşlara yetiştirmek için gece gündüz demeden üretim yapıyor. Hacıbaba Pastaneleri, sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye ve Avrupa genelindeki şubeleri ve online sipariş kanallarıyla bayramda tatlı sevenlere hizmet veriyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Kurban Bayramını kutlayarak, son 1 aydır yaptıkları hazırlıklarla beraber müşterilerine en iyisini, en ucuza vermek adına herkesi Hacıbaba Pastanelerine beklediklerini söyledi. Elaldı, gösterilen ilgi, alaka ürünlerin beğenilmesi nedeniyle herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Hacıbaba Pastaneleri olarak artık Hacıbaba Pastaneleri Yılmaz Elaldı‘nın ya da bir Elaldı ailesinin değil, Hacıbaba Pastaneleri bu bölgeye mal olmuş artık milli servettir. Gaziantep’e biz Diyarbakır’ın tescilli kadayıfını gönderiyoruz yani Gaziantep, Şanlıurfa Türkiye’nin birçok yerine gönderiyoruz. Avrupa’ya da İstanbul’dan gönderiyoruz. Avrupa’dan da epey rağbet var. İstanbul’dan paketlerimiz var. Normal piyasanın şu anda yüzde 20 veya 25 daha ucuz tatlılarını satıyoruz. Kurban Bayramında her zaman normalin 10 katı tatlı siparişi alıyoruz. 25 veya 30 tona yakın bir ürün çıkarmışız" dedi. 1 kilo fıstığın şu anda bin 400 TL, bin 500 TL olduğunu, merdiven altında üretilen tatlılardan uzak durulması uyarısında bulunan Elaldı, "Zaten baklavaya baktığın zaman iyisi, kötüsü kendini belli eder. Son 1 aydır çok yoğun çalışıyoruz. Son 10 gündür de 3 vardiya çalışarak da ürünlerimizi insanlara sunuyoruz" ifadelerini kullandı.