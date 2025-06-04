Gaziantep Özel Anka Hastanesi, bayram süresince kurban kesimi kazalarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Acil servis kadrosunu güçlendiren hastane, 24 saat boyunca hizmet verecek şekilde organize oldu.

Anka Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç, "Her bayram olduğu gibi bu yıl da acil servisimiz kazalara karşı tam kadro hazır durumda. Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek yaralanmaların çoğu, dikkatsizlik ve yetersiz ekipman kullanımından kaynaklanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı hem uzman kişilerden yardım almaya hem de kesim işlemlerinde dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Koç ayrıca, bayram boyunca cerrahi ekipleri de görev başında olacağını belirterek, "Parmak kesikleri, tendon yaralanmaları ve derin bıçak darbeleri gibi ciddi vakalar için ekiplerimiz acil müdahaleye hazır. Gerekli tüm tıbbi malzeme ve ekipmanlarımız kontrol edildi, acil müdahale planlarımız güncellendi" şeklinde konuştu.

Ayşe Koç, "Bu bayram da sağlıkla yanınızdayız. Kazasız, bereketli ve gönül dolusu bir bayram geçirmeniz dileğiyle" diye konuştu.