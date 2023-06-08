Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2023 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan Hacı adaylarının ilk kafilesi sabaha karşı Kutsal Topraklara uğurlama merasimi yapıldı.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere Kutsal Topraklara gidecek ilk kafile için Atatürk Anıtı önünde program gerçekleşti. Programa katılan Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü "Allah niyetlerinizi ve ibadetlerinizi kabul etsin. Hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. Programın ardından Ereğlili hacı adayları dualar eşliğinde Kutsal Topraklara uğurlandı.