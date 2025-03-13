Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla il genelinde iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Ramazan ayı ile birlikte halkı bir araya getirmek ve kaynaştırmak amacıyla iftar sofraları kurmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin kırsal Güzelköy Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrası ile büyük takdir topladı. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Meclis Üyeleri Serkan Sevim ve Gürel Çırpanlı, ASKİ Emlak İstimlak Daire Başkanı Cengiz Süne, Güzelköy Mahalle Muhtarı İbrahim Irmak ve mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği programda akşam ezanı ile birlikte dualarla oruçlar açıldı. Mahalle Muhtarı İbrahim Irmak ve vatandaşlar iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na bu anlamlı organizasyon için teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, 13 günün geride kaldığı Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurarak vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam edecek.