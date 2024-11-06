Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 100 günlük çalışma lansmanında yakında başlanacak projeler bölümünde bahsettiği Yelki Güzbel Cafe’yi hizmete açıyor. Başkan Günay, “O gün söz verdik ertesi gün çalışmalara başladık. Ne dediysek yerine getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Güzbel kafeleri artıracakları sözünü verdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “2020 yılında başlayan Güzbel kafeleri büyütmeye sözünü vermiştik. 100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, Yelki Güzbel Cafe’ye başlayacağız diye, başladık ve bitirdik. Ne söz verdiysek yerine getirdik. Yelki’ye çok yakışacak bir kafe yaptık. Kapalı ve açık olarak iki alan yaptık. Kış ve yaz aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği mekan oluşturduk. Çocuklarıyla gelecek ailelerin keyfini çıkarabilecekleri, ayrıca güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan yaptık. Yelki halkımızın Güzbel Cafe talebi vardı. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakıştı. Artık halkımız daha uyguna ve kaliteli bir hizmeti almış olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Yelki Güzbel Cafe, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 9 Kasım 2024 saat 13.00’de açılışı gerçekleşecek.