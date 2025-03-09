Türk Ocağı Erzurum Şubesinin "Ocak Başı Sohbetleri"nin bu haftaki konuğu "Ötüken Hatıralarım" konusuyla Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Ecz. Erdal Güzel oldu.

Güzel’in geçen yıl Moğolistan’a yaptığı gezide gördüklerini ve yaşadıklarını görseller eşliğinde anlatması dinleyicileri tarih ötesine götürdü.

Türk isminin geçtiği ve Türklerin ilk yazılı metinleri olan Orhun Anıtları hakkında bilgi veren Güzel , Bilge Kağan ve Kültigin Kağan anıtlarının görselleri eşliğinde Orhun Alfabesiyle yazılan yazıtların içeriklerini anlatıp Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Orhun Anıtları hakkındaki "Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının, Türk askerlik sanatının esasları. Türk gururun ilâhi yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Bir kavmi bir millet yapabilecek eser. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dilinin mübarek kaynağı. Türk yazı dilinin ilk, fakat harikulade işlek örneği. Türk yazı dilinin başlangıcını milâdın ilk asırlarına çıkartan delil" sözlerini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türklüğün Ata yurdu Ötüken’ de bulunan Türk eserlerine ciddi şekilde sahip çıktığını, eserlerin bulunduğu her alanda TUİK’in mührünün olduğunu vurgulayan Güzel bu sahiplenmenin gururunu yaşadıklarının altını çizdi. Ulanbatur’da ki Ulusal Tarih Müzesinin, Ankara Caddesi’nin, Mevlevi derviş heykelinin ,Atatürk İlköğretim Okuluyla ,Bilge Kağan Karayolunun ve Orhun Anıtlar Müzesinin bu sahiplenmenin somut örnekleri olduğunu anlatan Güzel, Akçakoca Kültür Platformu ile birlikte yaptıkları gezide Moğolistan hakkında bilgiler sunarak şaman ve Budist öğretileri hakkında bilgi verip izleyicileri tarihin derinliklerine götürdü.

Yoğun katılımın olduğu söyleşi sonrası Türk Ocakları Başkanı Av. Nizam Işık tarafından Güzel’e katılım belgesi verildi ve dinleyicilere Erdal Güzel’in " Güzel Gezginin Anıları" isimli kitabı hediye edildi.