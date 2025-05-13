İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzel İzmir Hareketi kapsamında Karabağlar’ın ardından Çiğli’de Güzeltepe İlkokulu ve Güzeltepe Ortaokulu çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.İZMİR (İGFA) - Kamusal alanları daha güvenli ve nitelikli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlanan çalışmalar çocuklar ve mahalle sakinlerinde memnuniyet yarattı. Çalışma; öncesi ve sonrası ile dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, İzmirlilerin katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için başlattığı Güzel İzmir Hareketi büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Egeşehir AŞ bünyesinde geliştirilen ve kente yayılmaya başlayan projede ikinci durak Çiğli oldu. Karabağlar’ın Yunus Emre Mahallesi’ndeki Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinin ardından Çiğli Şirintepe Mahallesi’ndeki Güzeltepe İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde başlatılan çalışma, bölgede de heyecan yarattı. Düzenlemeye kapsamlı bir dönüşüm projesi olduğu için önem veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay da öncelikle çocuklar ve bölge halkı için hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tugay’ın saha gezisine Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve mahalleliler katıldı.

Güvenli Okul Çevreleri ve Davetkâr Parklar / Yeşil Alanlar temaları kapsamındaki düzenlemeyle okul çevresinde çocukların daha güvenli, erişilebilir ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları amaçlandı.

HERKES MEMNUN

Biten çalışmaları ve okul çevresini gözlemleyen Başkan Tugay’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Minikler, “Başkan buraya” tezahüratlarıyla Başkan Tugay’ı yanlarına davet etti. Çocuklar kendilerine bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Tugay’a düzenleme ve yeni park için teşekkür etti. Başkan Tugay da çocuklara futbol topu hediye etti. Ayrıca mahalledeki vatandaşlar da hizmetten dolayı Başkan Tugay’a teşekkürlerini aktardı. Bazı yurttaşlar mahallelerinde bu seviyede bir değişimin ilk defa yaşandığını vurgulayarak projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BAŞTAN SONA DEĞİŞTİ

Güzel İzmir Hareketi’nin Güvenli Okul Çevreleri ve Davetkâr Parklar / Yeşil Alanlar temaları kapsamında Çiğli’deki okul çevresinde güvenli yaya ulaşımı, çocuk oyun alanları, peyzaj alanları, oturma bekleme alanları ve çocuk parkı tamamlandı. Park alanı bulunmayan dezavantajlı bölgeye yenisi inşa edildi. Ayrıca okul çevresi güvenli ve çocuklar için daha eğlenceli hale getirildi. Dar kaldırımlar genişletildi. Dar kaldırımlarda bulunan ve kaldırıma geçişi engelleyerek yoldan yürünmesine neden olan korkuluklar kaldırılarak, genişletilen kaldırıma beton sınırlayıcılar yerleştirildi. 19 metrelik açıklığa sahip yol, kaldırım ve peyzaj alanı ile daraltılarak, yayaların yol üstünde geçirecekleri süre kısaltıldı ve trafik akışı yavaşlatıldı.

Ayrıca yeni düzenlemede oturma bekleme alanları, bitkilendirme çalışmaları ve zemin boyamasıyla oluşturulan çocuk oyun alanları ile okul çevresi nitelikli hale getirildi. Oluşturulan tasarımla, araç parkı ve büyük taşıtların okul çevresinde beklemesi önlenerek öğrenci güvenliği artırıldı. Okul çevresi renklendirilerek, çocuklar için eğlenceli hale getirildi. Çalışmalarla birlikte, bölgedeki çocukların günlük ulaşım güvenliği artırılırken aynı zamanda mahalle halkı için daha yaşanabilir bir kamusal alan oluşturuldu. Güzel İzmir Hareketi çerçevesinde kentin farklı bölgelerinde kamusal alan odaklı çalışmalar sürdürülecek.

GÜZEL İZMİR HAREKETİ NEDİR?

Proje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlatıldı. Kamusal alan odaklı, katılımcı bir hareket olan çalışma ile kentsel yaşam kalitesinin artırılması, küçük ölçekli müdahaleler yapılarak daha nitelikli kamusal alanların elde edilmesi hedefleniyor. Sorunların belirlenmesi ve çözümünde vatandaşların yer aldığı proje “İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim” anlayışıyla başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, mahalleli, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, tasarımcılar, gençler ve İzmirlilerin katılımıyla kolektif çabanın hayata geçirilmesi amaçlandı.

8 ANA TEMATİK EYLEM

Proje İzmir’in hem kentsel hem de kırsal kamusal alanları olmak üzere, çeşitli bölgelerini kapsayacak şekilde üretim yapacak. Hareket, 8 ana tematik eylem üzerinden ilerleyecek. Bunlar; kentsel buluşma noktaları, canlanan sokaklar, davetkâr parklar/ yeşil alanlar, yeni nesil pazar yerleri, kıyı-köşe kentsel yüzeyler, keyifli sosyal mekanlar, kentsel bellek noktaları, güvenli okul çevreleri olarak belirlendi.

NELER YAPILDI?

İlk proje uygulaması “Güvenli Okul Çevreleri” teması kapsamında Karabağlar Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde gerçekleştirildi. Güvenli okul çevresi oluşturuldu ve 4238 sokak yayalaştırılarak oyun sokağına dönüştürüldü. 4237 ve 4239 sokaklar tek yöne çevrilerek okul çıkışları rahatlatıldı ve trafik yavaşlatıldı. Sırrı Atalay Caddesi’ndeki okul ana giriş aksı yaya alanı genişletildi ve trafik yavaşlatıldı. Sabit bekleyen manav kamyonu gibi büyük taşıtlar kaldırıldı. Okul çevresi boyunca yapılan delinatör ve peyzaj çalışmalarıyla araç parklanması önlendi. Peyzaj ve oturma birimleriyle kamusal kullanım artırıldı. Proje tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi imkânlarıyla ve iş gücüyle gerçekleştirildi.

“Davetkâr Parklar / Yeşil Alanlar” teması kapsamında, Ballıkuyu Park Projesi için düzenlenen “Ballıkuyu - Küçük Varyantı Birlikte Tasarlıyoruz” Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi’yle Ballıkuyu’da yaşayan yurttaşlarla bir araya gelindi. Mahalleliye nasıl bir park istedikleri soruldu ve elde edilen veriler tasarımda dikkate alındı. Proje tasarım aşaması tamamlandı ilgili daire başkanlıkları ile süreç devam ediyor. Güvenli Okul Çevreleri ve Davetkar Parklar / Yeşil Alanlar temaları kapsamında Çiğli Şirintepe Mahallesi Güzeltepe İlkokulu çevresinde tasarlanan projenin yerinde uygulaması tamamlandı.