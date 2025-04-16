AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’a hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Çay ve DSP İl Başkanı Erdoğan Dilek, Başkan Albayrak’ı makamında ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Mihalıççık’ın geleceği ve projelere dair de sohbet edildi.

"İlçemiz adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Albayrak, "Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum, AK Parti Mihalıççık İlçe Başkanımız Saffet Çay ve DSP İl Başkanımız Erdoğan Dilek’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Mihalıççık bizim için Yûnus’un aşkıdır düşüncesiyle, ilçemiz adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eskişehir’imizin güzide değeri Yunus Emre çok daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve DSP İl Başkanı Erdoğan Dilek de misafirperverlikleri için Başkan Albayrak’a teşekkür dileklerini ilettiler. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.