S.S. Beylikova İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Eskişehir Haykoop, Alman Kooperatif Konfederasyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Kadınların Kooperatiflerde Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında bir eğitim toplantısı düzenlendi.

Beylikova Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ilçe genelinden çok sayıda kadın katılım sağladı. Eğitimde, kadınların kooperatifçilikteki rolünün artırılması, ekonomik hayata daha aktif katılımları ve kooperatifçilik bilincinin güçlendirilmesine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

"Kadınlara yönelik destekleyici çalışmalara devam ediyoruz"

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan; S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Beylikova Süt Üreticileri Birliği Başkanı olan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak şunları söyledi:

"Kadınlarımızın ekonomik yaşamda daha güçlü ve aktif bireyler haline gelmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda hem belediye olarak hem de kooperatiflerimiz aracılığıyla kadınlara yönelik destekleyici çalışmalara devam ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantısı, kadınların üretimde ve kooperatiflerde daha aktif rol almasının önünü açacak önemli bir adımdır. Katılım sağlayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, bu tür eğitim ve projelerin artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca bu sürece katkı sunan tüm eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.